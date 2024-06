[Communiqué] Pour 2026 à Saint-Denis, faire de la transition écologique et sociale heureuse le moteur du mandant municipal

L’Humanité est entrée dans l’ère de l’aggravation des phénomènes climatiques et l’ère des incertitudes. En cette journée mondiale de l’Environnement, la Voix citoyenne – La Réunion rappelle l’urgence à agir ! Nous ne pourrons plus offrir la prospérité et le progrès aux Réunionnais si nous ne respectons pas la nature et les ressources qu’elle nous offre gratuitement.

Les différentes crises que nous sommes en train de vivre (agriculture, mobilités, btp, énergie…) sont les signaux d’une société prédatrice du monde vivant qui est en train de mourir. Les politiques menées aujourd’hui sont des politiques d’austérité à l’égard de la Nature. Cette-dernière est sacrifiée sur l’autel du développement économique et urbain. En effet, construire de nouveaux centres urbains sans questionner la ressource existante c’est continuer dans le cycle vicieux de la destruction du vivant. Planter des arbres, notamment hors saison des pluies, c’est mettre un pansement sur une plaie qui s’aggrave … Les maigres efforts consentis par nos dirigeants sont insuffisants et inadaptés vu l’urgence climatique, l’érosion de la biodiversité et la raréfaction des ressources.

Comme le dit l’Organisation des Nations Unies, il est temps de préserver et restaurer la nature en menant des politiques publiques ambitieuses et systémiques. Ainsi nous encourageons les Réunionnais et Réunionnaises à se mobiliser pour les élections européennes en votant pour la liste qui met la protection de la nature, la justice climatique et la santé au cœur de son projet politique européen.

C’est pour cette raison aussi que dès 2026, notre future majorité à Saint-Denis fera de la transition écologique et sociale heureuse le moteur du mandat municipal.

Pourquoi ? Tout simplement pour préserver la qualité de vie et la santé des Dionysiens ; pour valoriser les atouts et l’identité de la commune et pour créer les nouvelles opportunités de la capitale des outre-mer français ouverte sur l’Océan Indien.

Comment ? Une feuille de route simple, efficace et partagée par tous. Elle permettra de donner une vraie place à la nature dans la commune en refusant l’urbanisation des terres. Elle offrira des opportunités pour les acteurs de l’économie circulaire en développant le tri et le réemploi. Elle accompagnera la stratégie 0 pollution à l’échelle de la commune pour préserver les sols et l’eau des habitants de Saint-Denis. Elle donnera une place centrale à l’agriculture et à l’alimentation de nos petits dionysiens. Elle fera de la coopération et de l’entraide les clés de la réussite de notre commune. Elle nourrira la démocratie au sein des quartiers dionysiens avec de vraies instances de pouvoir confiées aux habitants éclairés. Elle positionnera Saint-Denis dans une intercommunalité stimulante et pionnière en matière de fabrique des transitions.

Sacrifier la Nature, dont nous faisons partie, c’est tuer notre richesse et notre Humanité !

Nous sommes capables ensemble de changer de chemin et d’emprunter le sentier qui prend soin de la Nature.

Notre choix pour 2026 est clair et assumé : Nous ne sacrifierons pas la Nature. Nous la remettrons au cœur de toutes nos préoccupations municipales pour la préserver et la développer.

Giovanni PAYET

Président de la Voix citoyenne – La Réunion