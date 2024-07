[Communiqué] Pas de consigne de vote pour Ludovic Sautron

Je souhaite remercier l’ensemble des électeurs (2126 voix) qui nous ont manifesté leur confiance (à ma binôme Murielle ALMA et moi-même) lors du scrutin du 30 juin. Je remercie l’ensemble des citoyens qui nous ont apporté leur soutien, également celles et ceux qui ne résident pas au sein de la 1ère circonscription !

Je vous suis reconnaissant pour vos messages de soutien malgré un contexte difficile lors de cette élection. Les résultats indiquent clairement que le peuple peut se réveiller et se mettre en marche vers les urnes ! Une participation record au regard d’une situation exceptionnelle. Nous progressons lors de chaque élection et je vous en remercie. Nous avons pu démontrer notre implication, notre détermination, et notre persévérance pour Saint-Denis et La Réunion plus largement.

Je suis un éco-citoyen et je le resterai, je serai toujours aux côtés du peuple réunionnais. La protection de notre environnement est importante au sein de notre société, ainsi que le pouvoir d’achat, l’emploi, le logement, et les retraites. J’ai pris le temps d’analyser et d’échanger avec de nombreux réunionnais depuis les résultats de ce premier tour, et j’ai décidé de ne donner aucune consigne de vote. Il s’agit d’une règle à laquelle je ne déroge pas depuis les élections de 2021, car je considère que le peuple est souverain et doit décider selon sa propre volonté.

Quelle que soit votre position politique, vous êtes ma famille, mes amis, mes voisins, mes connaissances, La Réunion, … Chaque électrice et chaque électeur est libre de voter en son âme et conscience !

Je vous donne rendez-vous aux prochaines échéances électorales, je resterai fidèle à mes valeurs.

Nou lé kapab ! Ludovic SAUTRON