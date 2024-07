[Communiqué] « Nous avons une responsabilité historique de nous dresser contre l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en France »

À l’issue du premier tour des élections législatives, la Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste tient à remercier les électeurs qui se sont mobilisés pour soutenir nos candidats et défendre les valeurs de justice sociale, d’écologie et de démocratie dans les différentes circonscriptions de l’île.

La probabilité de voir, dimanche prochain, le Rassemblement National (RN) obtenir une majorité à l’Assemblée nationale appelle chacun à une responsabilité historique. Le danger est réel contre les fondamentaux de notre société réunionnaise. Face à cette menace, nous devons nous unir et agir avec détermination pour protéger nos familles et nos territoires.

Le Parti Socialiste, fidèle à son histoire, a immédiatement appelé à un barrage républicain et annoncé – sans condition – le désistement de ses candidats arrivés en troisième position pour permettre que toute alternative au RN puisse triompher. Il ne peut y avoir de consignes de vote troubles. L’heure est à la clarté.

Nous appelons à battre la politique dangereuse de l’extrême droite par un large rassemblement pour faire gagner les candidats des forces de progrès et de gauche. Nous devons être à la hauteur de la situation et tout faire pour éviter le pire : l’extrême droite au pouvoir.

Nous apportons notre soutien indéfectible aux candidats suivants :

Philippe Naillet sur la 1ère circonscription

Karine Lebon sur la 2ème circonscription

Alexis Chaussalet sur la 3ème circonscription

Emeline K/Bidi sur la 4ème circonscription

Jean-Hugues Ratenon sur la 5ème circonscription

Frédéric Maillot sur la 6ème circonscription

Perceval Gaillard sur la 7ème circonscription

Nos candidats portent un programme ambitieux pour répondre aux différentes problématiques que nous traversons, avec des mesures fortes pour répondre à l’urgence sociale qui caractérise le pays actuellement : Ils prévoient d’abroger immédiatement les décrets d’application de la réforme de la retraite à 64 ans et les réformes de l’assurance-chômage. Ils s’engagent à augmenter les salaires en passant le SMIC à 1600€ net et en augmentant de 10% le point d’indice des fonctionnaires. La relance de la construction de logements sociaux est une priorité, en revenant sur les coupes de Macron pour les organismes HLM de 1,3 milliard d’euros annuels. Ils veulent également faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l’école, incluant la cantine scolaire, les fournitures, les transports et les activités périscolaires.

Nous avons une responsabilité historique de nous dresser contre l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en France. Les attentes des Réunionnaises et des Réunionnais sont que nous élisions des députés qui luttent avec détermination pour les protéger des politiques les plus brutales qui risquent d’être mises en œuvre demain par l’extrême droite.

Nous appelons donc à une mobilisation massive pour soutenir nos candidats lors du second tour des élections législatives le 7 juillet 2024.

Éricka BAREIGTS

1ère secrétaire de la fédération réunionnaise du Parti Socialiste