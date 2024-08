[Communiqué] Marche de la Mutualité : ils étaient 3.000 à la Saline

C'est sur le parcours de santé de la Saline les Bains que plus de 3000 personnes ont répondu présentes à la traditionnelle Marche de la Mutualité ce dimanche 18 août 2024.

3 vagues rouges aux couleurs de « Respirons la santé » ont déferlé depuis la forêt de l’Hermitage. Les plus sportifs ont parcouru 12 km de trail dans la Savane. Ils étaient 650 à prendre le départ. Sur le parcours des 6 km, ils étaient 1550 à arriver à mi-hauteur de la Savane jusqu’au point de vue magnifique sur le lagon. Un parcours de 2 km, familial et accessible aux personnes à mobilité réduite au cœur de la forêt a permis à tout le monde de marcher selon ses capacités physiques.

Chacun s’est décerné sa médaille du plaisir dans un moment convivial autour de la santé. En famille, entre amis, petits et grands ont profité du village MUTA et des nombreuses activités autour de la Respiration santé et du bien-être.

MUTA encourage les changements positifs des habitudes quotidiennes des Réunionnais et souhaite en particulier rendre la pratique d’une bonne respiration accessible à tous les Réunionnais grâce au programme « Respirons la Santé ».

L’art du bien vivre ensemble, un modèle MUTA qui a pour vocation de s’étendre sur toute La Réunion.