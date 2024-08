[Communiqué] Le collectif Ré-MaA condamne les « actes de maltraitance animale à la Trinité et les propos haineux envers notre communauté »

Le collectif Ré-MAa a tenu à réagir et à condamner les actes de maltraitance animale dénoncés à la Trinité. Le collectif fustige également les "propos diffamatoires et haineux" diffusés par la suite sur les réseaux sociaux, notamment. "Il est inacceptable que des individus utilisent ces faits pour stigmatiser et attaquer notre communauté mahoraise".

Nous tenons à exprimer notre profonde indignation et notre ferme condamnation face aux actes barbares de maltraitance animale récemment signalés à la Trinité. Ces actes odieux, contraires à toute forme d’humanité, ne peuvent en aucun cas être tolérés dans notre société. Nous demandons aux autorités compétentes de mener une enquête rigoureuse et d’imposer des sanctions sévères aux auteurs de ces actes, afin que justice soit rendue. Si ces actes ont été commis par des mineurs, nous demandons que leurs responsables légaux soient également tenus pour responsables.

Nous tenons également à rappeler que cette maltraitance animale, nous la subissons chez nous, également avec des engagements non tenus : euthanasie, arrêter les responsables et arrêter cette maltraitance animale.

Nous exprimons également notre indignation face aux propos diffamatoires et haineux diffusés sur les réseaux sociaux et certaines radios à l’encontre de notre communauté. Il est inacceptable que des individus utilisent ces faits pour stigmatiser et attaquer notre communauté mahoraise, qui ne peut être associée en aucun cas à ces actes commis par des personnes aisément identifiables avec un minimum d’investigations. Les auteurs de ces crimes doivent être les seuls à répondre de leurs actions devant la loi.

Nous exhortons les autorités à surveiller de près ces discours haineux et à prendre les mesures nécessaires pour protéger notre communauté contre ces attaques injustifiées et discriminatoires. Il est crucial que tous ceux qui propagent la haine et l’intolérance soient tenus responsables de leurs paroles et de leurs actes.

Notre communauté se joint à toute action visant à retrouver et sanctionner les auteurs de ces actes, tout en réaffirmant son engagement en faveur du respect et de la dignité de tous les êtres vivants.

Signataires :

Collectif Ré-MaA

Contact presse : Amina DJOUMOI (Porte-Parole)

Collectif des citoyens de Mayotte 2018