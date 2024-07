[Communiqué] Jean-Hugues Ratenon félicite Younous Omarjee

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) et l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) appellent à la vigilance en matière d’investissement en crypto-actifs. Les crypto-actifs, bien qu’attirant un nombre croissant d’investisseurs, présentent des risques financiers significatifs et sont hautement spéculatifs. Il est impératif pour tout investisseur potentiel de comprendre que ces placements peuvent résulter en la perte intégrale des fonds investis. Aussi, les promesses de rendements rapides et élevés doivent-elles toujours être accueillies avec la plus grande prudence.