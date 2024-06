[Communiqué] « Front Populaire ! Rassemblement pour la république sociale et pour vaincre l’extrême droite »

Le résultat des élections européennes en France et à La Réunion traduit avant tout l’échec du macronisme qui méprise le peuple, attaque les retraites, les services publics, le droit du travail. Une affligeante casse sociale.

Dans ce contexte difficile et hostile pour celles et ceux qui contestent les politiques antisociales et guerrières, la liste conduite par Manon Aubry et Younous Ormajee a résisté et progressé en portant un programme pour la redistribution sociale, l’égalité, la bifurcation écologique et la paix. C’est ce programme qui avait permis le rassemblement et la victoire de la gauche dans la Nupes aux législatives de 2022, suite aux 22% de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle.

C’est ce même programme qui peut résoudre les questions sociales, écologiques et démocratiques.

Le président Macron a décidé de dissoudre dès maintenant l’Assemblée Nationale car il ne peut plus gouverner comme avant.

Le risque d’une victoire de l’extrême droite aux prochaines élections législtatives est là.

Seul le rassemblement sur un programme clair, celui de la Nupes, peut entraîner un sursaut, une mobilisation pour une nouvelle majorité politique. Il s’agit bien de vaincre l’extrême droite et empêcher une cohabitation avec un premier ministre fasciste dans les prochaines semaines.

Nous devons transformer la résignation voire le désespoir et ses mauvaises solutions en espoir révolutionnaire pour une république sociale, écologique, démocratique.

Ce sont les conditions pour rassembler le peuple français, empêcher sa division sur des bases racistes et réactionnaires, retrouver son unité profonde et républicaine.

Rassemblement et clarté ! Partout des candidatures de rassemblement pour une nouvelle majorité de combat, pour un nouveau Front populaire.