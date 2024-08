[Communiqué] Brocante aux matériaux à la Halle des Manifestations

Le Port, La Réunion – La Brocante aux Matériaux, en partenariat exclusif avec Synergie Péi, est fière d’annoncer une édition spéciale de sa brocante qui se tiendra sur deux jours consécutifs : le vendredi 13 septembre de 9h à 12h et le samedi 14 septembre de 8h à 12h à la Halle des Manifestations.

Cette édition exceptionnelle répond à l’engouement suscité par les éditions précédentes, notamment la première brocante de 2019 qui avait rassemblé plus de 2000 Réunionnais. En étendant l’événement sur deux jours, la Brocante aux Matériaux offre aux visiteurs une opportunité unique de découvrir une large sélection de matériaux à des prix accessibles, tout en soutenant l’économie circulaire de l’île.

Détails de l’événement :

Dates : Vendredi 13 septembre 2024 et Samedi 14 septembre 2024

Vendredi 13 septembre 2024 et Samedi 14 septembre 2024 Horaires : Vendredi de 9h à 12h, Samedi de 8h à 12h

Vendredi de 9h à 12h, Samedi de 8h à 12h Lieu : Halle des Manifestations, Le Port

Halle des Manifestations, Le Port Entrée : Libre, Gratuit & sans inscription

Cette brocante mettra en avant une variété impressionnante de matériaux tels que du carrelage, de la peinture, des lavabos, des baignoires, du bois, des meubles et bien plus encore. Le « Village des Initiatives » sera également présent, accueillant diverses associations locales qui proposeront des articles uniques et des services.

Objectif de l’Événement :

La Brocante aux Matériaux et Synergie Péi s’engagent à offrir une plateforme enrichissante pour les amateurs de bonnes affaires et les défenseurs du recyclage. Cet événement vise à promouvoir la réutilisation des matériaux et soutenir l’économie circulaire à La Réunion, tout en espérant attirer encore plus de visiteurs qu’en 2019.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

MARLIN Cédric

Téléphone : 0692 83 31 22

0692 83 31 22 Email : cedric@synergie-pei.fr

cedric@synergie-pei.fr

Nous vous invitons à ne pas manquer cette occasion unique de faire des trouvailles exceptionnelles sur deux jours et de soutenir les initiatives locales.