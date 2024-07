[Communiqué] Attaque de chiens errants en forêt de L’Étang-Salé : l’inertie coupable de Matthieu Hoarau

Suite à l’attaque de chiens errants dont a été victime une femme mardi matin, Génération Écologie accuse le maire d’Étang-Salé de ne pas avoir réagi aux alertes.

Génération Ecologie exprime en premier lieu sa compassion à la victime attaquée par la meute de chiens errants en forêt de l’Etang-salé ce mardi 03 juillet 2024 et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Génération Ecologie dénonce l’inertie coupable de Matthieu HOARAU, maire de L’Etang-Salé au sujet de la dangerosité de l’errance animale sur sa commune. Depuis des mois, nous sommes témoins et alertés par les familles étang-saléennes, les promeneurs et les sportifs qui fréquentent la forêt et certains quartiers de la commune (Zone d’Activités des Sables, aire de pique-nique de l’ex ARDA) qui voient circuler des meutes imposantes de chiens errants nuits et jours. Nous craignons depuis quelques temps des accidents et attaques visant des personnes et en particulier des enfants sur le chemin de l’école ou du collège.

La CIVIS, dont Matthieu HOARAU est vice-président, qui a compétence sur l’errance animale, a réagi bien tardivement. Saluons au passage les agents de la SEMRRE en charge de la gestion des animaux errants qui effectuent leur travail pour le compte de la CIVIS dans des conditions difficiles. A ce titre, Génération Ecologie propose, en urgence, une augmentation des patrouilles de capture pour des mises en fourrière plus fréquentes afin de sécuriser les sites impactés.

Le maire de l’Etang-Salé plutôt que de faire la fête et de composer l’équipe de football de la Ville devrait en priorité s’occuper de sa mission première : assurer la sécurité publique, la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de sa commune. Matthieu HOARAU devrait s’occuper sérieusement du dossier de la divagation et de l’errance animale car aujourd’hui les étang-saléens et les usagers de la forêt risquent leur vie tous les jours simplement en marchant.

Génération Ecologie défend le Vivant et la cause animale. En l’espèce, cette situation relève de la maltraitance animale. En tant qu’écologistes, nous ne pouvons nous y résoudre et nous exigeons que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires.

Vincent DEFAUD,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion et Frédéric AGATHE, référent Génération Ecologie L’Etang-Salé