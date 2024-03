COI : Atelier de consultation sur la sécurité portuaire à Madagascar

La Commission de l'océan Indien a organisé une consultation nationale sur la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation à Madagascar. Accueillie par le ministère des Affaires étrangères, cette consultation a notamment permis de définir des mesures concrètes afin d'améliorer la surveillance maritime et renforcer la collaboration entre les pays de la région. En présence de six ministres, les équipes de la COI ont pu instaurer une compréhension complète des progrès et des défis dans la mise en œuvre des activités du PSP.

Le ministère des Affaires étrangères a accueilli une consultation nationale visant à définir des mesures pour améliorer la surveillance maritime à Madagascar. L’enjeu est de taille comme le confirme les chiffres : à surveiller, ce sont 5 400 km de côtes, une vingtaine de ports, 1.200.000 km² de Zone Économique Exclusive (ZEE), et les 2 millions de km² de Région de Recherche et de Sauvetage (SRR). Cette consultation s’inscrit dans le cadre du programme de sécurité portuaire et de sûreté de la navigation (PSP). Organisée par la Commission de l’océan Indien (COI), elle avait pour objectif d’instaurer une compréhension commune des progrès et des défis dans la mise en œuvre des activités du PSP, en se basant sur des données et des indicateurs. Cette initiative visait également à renforcer la collaboration avec toutes les parties prenantes concernées vers une approche multi-agences. La COI organise de telles consultations dans tous les pays de la région, dont les conclusions serviront à élaborer une politique régionale de sécurité portuaire et de sûreté de la navigation.

La consultation, qui a duré deux jours, a accueilli six ministres de la République de Madagascar ainsi qu’une quarantaine de responsables des départements concernés. Son Excellence, Madame RASATA Rafaravavitafika, ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, a présidé l’ouverture de la consultation en présence du Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien, Professeur Vêlayoudom MARIMOUTOU, et d’autres dignitaires, notamment l’Honorable SAHIVELO Lala Monja Delphin, ministre des Forces armées, l’Honorable Contrôleur Général de Police, RAKOTOARIMANANA Herilala, ministre de la Sécurité publique, l’Honorable RAKOTONDRAZAKA Andriatsarafara Andriamitovy, ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale, Son Excellence RAMONJAVELO Manambahoaka Valéry, ministre des Transports et de la Météorologie, et Son Excellence MAHATANTE Tsimaoraty Paubert, ministre de la Pêche et de l’Économie bleue. La consultation a également vu la participation des Chefs d’État-Major de la Marine nationale, de l’Armée de l’Air et de Terre, les Secrétaires généraux et directeurs généraux de ces ministères, ainsi que les directeurs du Centre régional de fusion d’information maritime et du Centre national d’information maritime.

Dans son discours d’ouverture, la ministre des Affaires étrangères a souligné « qu’à travers des initiatives de ce genre, nous sommes là pour continuer à tracer un futur exempt des fléaux, à l’abri de ces menaces et insécurités. Nous continuons à poser les jalons stratégique, technique et opérationnel pour renforcer davantage la sécurité maritime, dont la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation, et mettre fin à « la cécité maritime ».

Pour sa part, Vêlayoudom Marimoutou affirme « qu’aucun État ne peut à lui seul progresser dans la sécurité des ports et la sûreté de la navigation. En formulant collectivement une ambition forte concernant la sécurité des ports et la sûreté de la navigation, les États de la zone envoient un signal clair à la Communauté internationale sur leur engagement à établir un espace sûr et sécurisé comme garantie d’un développement l’économie bleue dans la région. »

Le directeur de l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale de Madagascar (APMF) instance chargée de mettre en œuvre la politique générale de l’État selon les stratégies adoptées par le ministère en charge des transports concernant le sous-secteur portuaire, maritime et fluvial, est d’avis que l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité portuaire constitue un moyen permettant d’accroître le potentiel des activités économiques légitimes, en réduisant les possibilités offertes aux acteurs illicites d’exploiter les infrastructures portuaires à des fins commerciales illégales.

La région comprend des routes maritimes essentielles à l’intérêt économique régional et international. La conformité aux normes internationales en matière de sûreté et de sécurité est devenue un aspect important de la sécurité portuaire et sûreté de la navigation. Ceci est devenu encore plus important avec la résurgence des attaques contre les navires et les vaisseaux en mer Rouge qui provoquent l’instabilité dans la région. Il est donc impératif de prendre des mesures concrètes pour répondre à ces problèmes. C’est l’objectif du Projet de sécurité portuaire (PSP) qui vise à renforcer les institutions de régulation portuaire et en se conformant aux normes internationales. Le projet couvre 9 pays : l’Angola, les Comores, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles et la Tanzanie. Le Djibouti et l’Afrique du Sud participent également au projet. Une fois les capacités nationales renforcées, l’objectif principal du PSP est de développer une politique régionale sur la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation. Le PSP est financé par l’Union européenne et coordonné par la COI.