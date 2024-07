Clara répond de belle manière aux commentaires misogynes

Clara Roland est l’une des artistes les plus en vogue à La Réunion. Au sommet de l’affiche depuis maintenant quelques années, la princesse du séga a dévoilé en début d’année son nouvel album qui lui permet d’exprimer différentes facettes de son art en s’aventurant dans des styles musicaux variés.

Elle est l’une des figures proéminentes de la scène musicale, elle a notamment chanté en 2021 sur les planches du Téat de Champ Fleuri pour la soirée télévisuelle annuelle la plus suivie, Miss Réunion, mais a aussi ambiancé le podium final du Tour Auto en 2022. Clara Roland est suivie par près de 86.000 internautes, toutes plateformes confondues. Elle déchaîne les passions à chacune de ses sorties, showcases et interventions, mais est aussi parfois la cible de commentaires négatifs.

C’est ce qu’il s’est passé ce week-end. De nombreux internautes ont fustigé son choix vestimentaire lors d’une de ses nombreuses prestations et ont critiqué une robe qu’ils jugeaient trop court. Clara Roland a décidé de ne pas laisser les messages de haine sans réponse et de lancer par la même occasion un appel au respect des choix et des libertés de chaque femme : « Chères femmes, assumez votre genre et habillez-vous comme vous le souhaitez, quand vous le voulez. Vous êtes magnifiques exactement comme vous êtes, et les critiques n’ont aucune importance. Soyez fières de vous, de vos choix, et de votre unicité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de briller et de montrer au monde votre force et votre beauté intérieure et extérieure. Vous êtes incroyables, continuez à être vous-mêmes et à répandre votre lumière. Solidarité féminine, vous connaissez ? »