Cité by Night : Les arts visuels en lèr

Les arts visuels sont à l’honneur en juin à la Cité des Arts. Le travail d’artistes locaux et de la zone, sont à découvrir le samedi 15 juin de 18h00 à minuit dans une nouvelle version du Cité by night.

Pas moins de 23 propositions artistiques se croisent à travers un parcours invitant à l’exploration des lieux et à la réflexion avec pour fil conducteur “Art dit héritage”.

Œuvres pérennes, projections, installations, mais aussi concerts et performances, différentes typologies d’œuvres seront proposées au public durant cet événement gratuit qui se veut fédérateur et ouvert au plus grand nombre.

“Notre objectif principal c’est d’accompagner la création locale, avec des artistes de différentes générations. On poursuit l’accompagnement avec les plus âgés et il y a également une attention portée aux jeunes artistes”, précise Nicolas de Ribou, administrateur de production arts visuels et plastiques.

Le programme complet de la soirée culturelle dionysienne est à retrouver en ligne sur le site de la Cité des Arts.