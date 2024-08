Cilaos : La mairie réclame sa ligne Car Jaune

La mairie de Cilaos demande une amélioration du réseau de transport en commun dans son secteur. Une meilleure desserte de la ligne Saint-Louis/Cilaos est revendiquée.

La motion a été adoptée par le conseil municipal le 6 août dernier. Elle fonde cette demande sur les difficultés rencontrées par les habitants et sur le surclassement démographique du Cirque. Celui-ci accueille près de 500.000 touristes chaque année.

Des bus Car Jaune et une gare routière

Le réseau Alternéo, seul à desservir la commune, dispose de quatre lignes, dont une seule relie la ville de Cilaos à la gare de Saint-Louis.

La municipalité indique que cette ligne est saturée et signale une “dégradation constante de la qualité de service sur cette ligne due à la vétusté des bus, souvent en panne”. Cilaos déplore également l’absence de gare routière dans le Cirque et “d’abris bus dignes de ce nom”.

Le conseil municipal de Cilaos réclame ainsi la reprise urgente de la ligne de bus directe reliant Saint-Louis à Cilaos par la Région Réunion, via l’extension du réseau interurbain Cars Jaunes, afin de désengorger la ligne actuelle (ligne 60), la modernisation des bus en circulation, ainsi que la création d’une gare routière et d’abris bus.

Pas au programme pour le moment

La Région a accusé réception de cette motion. Elle indique que, la volonté de la municipalité d’améliorer la desserte est reconnue. Mais la collectivité précise que le sujet mérite une étude approfondie. Il nécessite donc avant tout des discussions entre Cilaos et la Civis.

“Pour le moment, il n’y a rien de concret. Nous sommes ouverts aux discussions pour voir comment nous pourrions aider à améliorer la desserte de Cilaos, mais ces discussions doivent aussi avoir lieu entre la Civis et Cilaos”, déclare Patrice Boulevart, vice-président du Conseil régional.

Les réponses à ce jour restent techniques. Une ligne dédiée à Cilaos n’est pas prévue dans le cadre de la Délégation de service public de la Région.

Le réseau Car Jaune s’occupe du transport interurbain, et une ligne Saint-Louis/Cilaos pourrait entrer en concurrence directe avec le réseau existant. L’amélioration de la desserte mérite une étude approfondie et doit passer par des échanges entre la Civis et la commune. La Région reste ouverte aux discussions sur ce sujet.