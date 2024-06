Cilaos impacté par les vents forts

Les vents soufflent fort ce jeudi et en particulier sur Cilaos. Le collège Alsace Corré et l’ensemble des écoles du cirque ont été fermés suite aux conditions climatiques aux alentours de 10h00. Les élèves ont été rendus à leurs familles et devraient retrouver le chemin de l’école dès demain, si le temps le permet indique l’Académie de La Réunion.

En raison des conditions météorologiques impactant le réseau EDF, l’alimentation en eau potable peut être interrompue à compter de ce jour sur l’ensemble de la commune.

Lors du retour à la normale, la CIVIS recommande :

• de ne pas consommer directement l’eau (pour la boisson, la préparation des

aliments…)

• de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 3 minutes ou de consommer de l’eau embouteillée

Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages non alimentaires (toilette, lavage, ménage…).

Ces consignes doivent être respectées aussi longtemps que l’eau n’est pas redevenue limpide et au moins pendant les 24 heures qui suivent le retour à la normale, annoncé par la CIVIS.

La CIVIS présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.

Concernant la circulation, la RD241 Route de Bras Sec à Cilaos avait été fermée suite à la présence de branches sur la chaussée au PR 5+500 en tout début d’après-midi. La circulation a été rétablie à 13h20 informe le Conseil Départemental.