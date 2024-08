Chronique judiciaire : Il demande une dernière chance au tribunal et espère rencontrer son père pour la première fois

Sur le casier de Nassim* qui comporte 12 mentions, il y “a un peu de tout”, remarque le président du tribunal. Vol, stupéfiants, violences… des faits qui débutent alors qu’il est encore mineur. La plus importante peine de prison concerne des faits criminels de viol aggravé, ce qui explique que le jeune homme “a grandi en prison”, reconnait-il.

Nassim a été placé durant son enfance par sa mère qui ne pouvait s’occuper de lui. Plusieurs fois incarcéré, c’est alors qu’il est derrière les barreaux qu’il est contacté pour la première fois par son père. Ce dernier vit en Hexagone.

Sorti de prison il y a peu, Nassim, sans famille ni attache dans l’ile, erre du côté de la gare routière de Saint-Pierre. Le 18 aout dernier, il s’en prend à l’un de ces compagnons de fortune. Nassim assure lui avoir pris le téléphone “en garantie” de 20 euros qu’il lui aurait donnés pour acheter du zamal. La victime raconte plutôt que Nassim a montré son couteau parce qu’elle a rangé son téléphone et ne voulait plus écouter de la musique. Une bagarre éclate.

Sursis, travaux d’intérêt général, prison ferme… ”la problématique, c’est de savoir ce que l’on fait maintenant. Quelles alternatives avons-nous ?”, le questionne magnanime le président du tribunal. “Je demande une dernière chance au tribunal pour rencontrer mon père sinon je vais gâcher ma vie”, supplie Nassim. “Je veux donner une chance aussi à mon père qui a fait des efforts pour me retrouver”. Nassim, qui a perdu un certain nombre de ses papiers en vivant dans la rue, nourrit l’espoir de rejoindre son père à Paris. Ce dernier lui aurait trouvé du travail. Père et fils garde le contact par téléphone mais ne se sont jamais vus.

“Ce téléphone volé, c’était la seule richesse, le seul lien social de la victime avec sa famille qui se trouve dans l’Hexagone”, fait justement valoir pour la partie civile Me Marina Beaumont.

Prison ferme requise

Parce que le sursis probatoire n’a pas fonctionné, pour ces faits de vol avec violences sans ITT et de refus de donner ses empreintes, le parquet requiert 8 mois de prison ferme, la révocation totale d’un précédent sursis, l’interdiction de porter une arme durant 5 ans et le maintien en détention.

“Ému” assure-t-il par “ ce parcours de vie difficile”, Me Ben Ali Ahmed plaide “l’indulgence du tribunal”. Pouvoir aller travailler avec son père serait ainsi pour son client une sorte de lumière au bout du tunnel. “Il ne faut pas oublier que nous n’avons pas tous les mêmes chances. On ne peut pas dire que tout ça, c’est uniquement sa faute” .

La robe noire a été entendue en partie.

Nassim a été condamné à la révocation d’un précédent sursis et à 8 mois de prison dont 4 mois avec sursis probatoire renforcé. Le jeune homme reste en prison pour les 5 prochains mois. “Le tribunal entend votre projet et souhaite qu’il se réalise mais si nous vous libérons maintenant, vous vous retrouverez encore dans la même situation”, explique son délibéré le juge. “Aussi, pas tout le monde a 12 mentions à son casier et une peine pour viol aggravé”. Nassim devra également suivre les obligations de travailler, de se soigner, d’indemniser la victime pour son préjudice moral à hauteur de 500 euros. Il a aussi l’interdiction de porter une arme et d’entrer en contact avec la victime durant 3 ans.

*prénom d’emprunt