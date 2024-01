CES de Las Vegas : Invention prometteuse sur les stands de la French tech

Le salon du CES compte près de 4.000 exposants dont 1.200 start-ups qui accueilleront 130.000 visiteurs. Quelques exposants ont eu le privilège de présenter en avant-première leurs nouveautés. C’est aussi l’occasion d’observer certaines tendances du marché de la high-tech, dont l’inévitable intelligence artificielle qui sera déclinée sous différentes formes durant l’année 2024.

Les exposants de chez SoleCooler proposent des semelles chauffantes grâce à l’énergie des pas. L’entreprise confectionne aussi des semelles qui permettront aux diabétiques d’obtenir des diagnostics précis sur d’autres maladies. Ces semelles seraient bénéfiques pour les Réunionnais qui en souffrent. L’île de La Réunion est fortement touchée par le diabète : on recueille, en 2021, 13.6% des réunionnais adultes de 18 à 85 ans, soit plus que l’hexagone (5.7%). Selon l’ARS : “De nouvelles analyses vont permettre de réajuster la politique régionale au travers du prochain PRND (Programme réunionnais pour la nutrition et la lutte contre le diabète) 2024-2028 pour mieux prévenir le diabète et ses complications.”

L’entreprise de SoleCooler affirme « On avait les capteurs. Maintenant, il y a l’IA et les patients diabétiques nous l’ont demandé, on a eu tout de suite une réponse. » C’est grâce à cette avancée technologique appelée IOT (Internet of Things) qu’à présent il change de classe et devient plus performant.