Cap Lahoussaye : Route fermée pour des travaux de purge

Découvrez l’histoire fascinante de Thérèse Baillif, une jeune fille réunionnaise qui a bravé les conventions sociales pour devenir une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes. À travers un documentaire de 52 minutes réalisé par Jarmila Buzkova et diffusé le 6 mars prochain sur Réunion 1ère, plongez dans le parcours extraordinaire de cette femme dévouée à la cause féministe et à la lutte contre les violences intrafamiliales, et dont le témoignage, à 93 ans, révèle toute la pertinence et la force de son engagement.