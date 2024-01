Boucan Canot : Fête, bagarre et déchets au programme ce vendredi

« Au pays tagad’Aragon… »

Une humanité marchant la tête à l’envers qu’avait décrite Bobby Lapointe…

Il n’y a que désastres, plaies et bosses partout ; chez nous à cause du cyclone ; ailleurs pour cause de guerre. Pour peaufiner le tout, cet éléphant amok de Trump risque fort de revenir à la Maison-Blanche. Ah oui… « amok » est un mot pidgin d’Asie du Sud-Est pour désigner la folie furieuse. Lorsqu’un éléphant est amok, il dévaste tout ; il faut l’abattre ! Pour échapper à cette morosité déprimante, je vais parler de tout autre chose, des choses non moins importantes d’ailleurs… et qui sont souvent rassurantes. Comme le sieur Fillippini par exemple.