BOMT4 : Une soirée muay-thaï sous le signe du comeback et de l’empowerment féminin

L'équipe d'Expedito "Dragon" Valin ressort les griffes à l'occasion du gala de Muay-Thaï "BOMT4" le 9 mars au Port, marquant ses 18 ans d'existence et proposant des combats mettant l'accent sur les compétitrices et le retour d'athlètes expérimentés.

Le communiqué :

Après une (trop) longue pause suite aux contraintes liées à Covid19, l’équipe d’Expedito «Dragon» Valin reprend le chemin des galas Muay Thaï à l’occasion du BOMT*4. Désormais majeur, le team Expedito fête cette année ses 18 ans d’existence. A cette occasion, un premier rendez-vous est fixé au samedi 9 mars au Complexe Municipal de la Ville du Port dit Gymnase Cotur de 17h à 23h.

À l’occasion de cette soirée, plusieurs combats sont programmés avec la part belle faite aux féminines. Comme de tradition à l’occasion des BOMT, plusieurs combattant(e)s venant de l’extérieur seront aligné(e)s.

Le Muay Thaï est certes un art martial multiséculaire, mais également et surtout une école de la vie. Expedito met un point d’honneur à son engagement auprès de la jeunesse pour lui apprendre ou réapprendre le contrôle de soi, le goût de l’effort, le travail, la discipline. Avec en point de mire l’estime de soi et l’excellence, le Muay Thaï demande application et résilience.

Le BOMT est une rencontre sportive mettant en scène l’élite de la discipline. Le rendez-vous du 9 mars marquera notamment le retour de Marine Andoche sur le ring. Après plus de 10 années d’absence, Marine affichera son amour total pour le Muay Thaï. Assidue et après avoir surmonté les obstacles inhérents à une si longue absence des compétitions officielles, le comeback de Marine Andoche revient avec une farouche détermination, fruit de sa motivation légendaire.

Niad Nassibou, à seulement 20 ans, est déjà une valeur sûre du Muay Thaï. Avec un palmarès éloquent il incarne la jeunesse respectueuse des traditions du Muay Thaï. Niad est encore en phase de croissance dans cet art martial malgré les lauriers nombreux et variés glanés au plus haut niveau. Fier et explosif, ce combattant hors pair fera étalage de son engagement et son approche technique à l’occasion de ce BOMT4.

Sa sœur Amel Nassibou sera également présente sur le ring. Faisant partie de la jeune garde du team Expedito, elle possède déjà un palmarès évocateur à l’international. Amel se caractérise par une approche très esthétique de la discipline. Alliant technique et puissance, elle ajoute une touche de vénusté à ses apparitions sur les rings.

C’est sous la supervision directe d’Expedito que ce BOMT4 propose un rendez-vous sportif agrémenté de tout ce que les BOMT ont déployé au fil des ans. Ne s’interdisant rien pour le plus grand plaisir des spectateurs passionnés de cet art martial ou simples amateurs de spectacle-exhibition à haute teneur en épinéphrine, le team Expedito déploie son emprise sur le Muay Thaï.

*BOMT: Best Of Muay Thaï (le meilleur du Muay Thaï)