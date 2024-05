Biodiversité : 1351 pétrels de Barau sauvés par la SEOR cette année

Dans son bilan annuel, la SEOR rapporte avoir sauvé plus de 1350 pétrels durant la période de la "Nuits sans lumière". L'association note que plus de la moitié de ces oiseaux ont été récupérés sur la commune de Cilaos, commune qui a refusé d'appliquer les consignes d'éteindre l'éclairage public.

Avec la fin de la période d’échouage des pétrels, l’heure est au bilan pour la SEOR. « Pour l’année 2024, 1351 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge par le centre de soins de la SEOR. Le taux de survie des oiseaux pris en charge au centre de soins est de 92% pour cette année. On note une très bonne concordance entre les dates des « Nuits sans lumière » et la période d’échouage : 98% des oiseaux signalés l’ont été durant cette opération », note les soigneurs. « Cette opération de sauvetage est essentielle pour la conservation du pétrel de Barau et doit être reconduite chaque année. En parallèle, il est essentiel de poursuivre le travail de rénovation et d’adaptation des éclairages publics et privés afin de réduire la pollution lumineuse. Enfin, il est primordial d’adapter nos pratiques, notamment sportives, durant cette période afin de limiter l’impact des éclairages associés sur la biodiversité », poursuit la SEOR.

Malgré la confirmation par le juge des référés de la décision de la mairie de Cilaos, l’association pointe que cette décision est catastrophique pour les oiseaux. Cette année, 58% des pétrels échoués récupérés l’ont été sur la commune de Cilaos. « Il est important de retenir que les modèles produisant une courbe et un nombre prévisionnels d’échouages n’intègrent pas certains paramètres non prévisibles tels qu’une météo défavorable et les efforts d’extinction réalisés ou non par les communes et la population. L’effet d’une mauvaise météo peut toutefois être très largement atténué s’il n’y a pas d’éclairages artificiels. Les données de 2024 démontrent une nouvelle fois la nécessité de limiter le plus possible les éclairages artificiels durant l’ensemble de la période d’envol des jeunes pétrels, notamment sur les zones les plus sensibles où les effets de la pollution lumineuse peuvent être dévastateurs, comme dans le cirque de Cilaos ».