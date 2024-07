Bilan des contrôles routiers du week-end : 265 infractions relevées par la police

Ça pourrait être le scénario d’une de ces séries télévisées, les narco-thrillers, qui foisonnent sur Netflix et qui mettent en scène des histoires et de trahison dans des cartels de drogue colombiens ou mexicains. Comme quoi la réalité peut parfois dépasser la fiction. Un des plus gros trafiquants de drogue mexicain a tendu un piège à un autre patron de cartel et l’a emmené dans un petit avion, sans qu’il le sache, jusqu’au Texas où ils ont tous les deux été arrêtés par la police américaine.