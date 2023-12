Bilan de mi-mandat : “On a du mal à amener la culture dans les Hauts”

Avec encore deux ans avant la fin de son mandat, Daniel Pausé détaille les prochaines réalisations et projets de la majorité municipale. Il revient également sur le défi des prochaines années pour les villes rurales et excentrées.

Avec l’une des populations les plus faibles de l’île, Trois-Bassins reste encore marquée par son passé agricole. La diversification économique et l’accès au numérique ont été envisagés dans un document appelé “Trois-Bassins : Horizon 2040”. Si cette perspective reste encore lointaine, “toutes nos classes ont un accès au numérique renforcé. C’est un effort qu’on continuera à faire dans les prochaines années”, précise le maire, Daniel Pausé.

La mobilité reste un point noir, comme dans de nombreuses villes de l’île. “Le gros souci pour nous reste quand même le nombre de places de parking dans le centre-ville. Nous avons d’ailleurs un projet pour le centre-ville, car nous avons toujours quelques constructions qui sont toujours là et qui posent un problème. Ce sont quelques verrues pour lesquelles il faudra très prochainement trouver une solution”, souligne le premier magistrat de la ville.

“L’Alambic est sous-utilisé”

Daniel Pausé ne cache pas son amertume de voir ce qu’il appelle “le fleuron de notre ville”, L’Alambic, sous-utilisé. Si ce pôle regroupe désormais de nombreux services publics, comme une médiathèque ou Pôle Emploi, sa partie culturelle reste encore au-dessus de ses vraies capacités. “C’est un projet qui a coûté près de 9 millions d’euros, et avec près de 400.000 euros de budget de fonctionnement par an. Il faut absolument optimiser ce lieu. Aujourd’hui, c’est surtout ciblé pour les scolaires. Je vais amener la culture dans les Hauts, car il faut qu’on vienne découvrir ce qu’on fait à Trois-Bassins”, explique le maire.

Si la commune semble parfois un peu oubliée des guides touristiques et des itinéraires mis en valeurs, Trois-Bassins a pourtant été élue ville où il fait le plus « bon vivre » dans notre département. Ce classement établi par le journal le Figaro met en avant la sécurité, les loisirs ou encore les commerces. Du battant des lames au sommet des montagnes, la ville dispose de nombreux atouts, confirme le maire. “Cela m’a fait extrêmement plaisir. Même si nous ne nous y attendions pas, je n’ai pas vraiment été surpris. Je crie haut et fort qu’il fait bon vivre ici. C’est une commune tranquille”, se félicite Daniel Pausé.

“Il faut que Trois-Bassins garde son authenticité”, conclut le maire.