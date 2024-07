Belle matinée avant l’arrivée des nuages

Le bulletin du jour de Météo France :

Malgré la présence de quelques nuages inoffensifs, la journée débute sous un ciel clément avec la présence de larges périodes ensoleillées, aussi bien en bord de mer que dans les Cirques et les Plaines.

Vers la mi-journée, les nuages deviennent plus nombreux le long des pentes. L’après-midi, Cirques, Plaines et relief se retrouvent sous les nuages. Des averses sont alors attendues, principalement au nord d’une ligne Pointe des Aigrettes Pointe de la Table. Entre Saint Paul et la Grande Chaloupe, ces averses peuvent finir leurs courses sur le littoral. Le littoral sud et sud-ouest devrait garder le soleil.

Le vent est faible en général sauf en montagne où des rafales voisines de 50 à 60km/h sont possibles comme au Maîdo ou au Volcan.

Les températures évoluent peu, 14 à 15 dg pour le Volcan et le Maîdo, 22 dg pour Cilaos et 25 à 27 dg en bord de mer.

La mer est peu agitée à agitée.