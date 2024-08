Baleines : Un début de saison contrasté

Globice indique que le mois d’août est habituellement le cœur de la saison des baleines. Les cétacés sont nombreux le long de nos côtes, bien que moins présentes que l’année dernière. « Même si aucune année ne ressemble véritablement à l’autre, nous entrons théoriquement début août dans le climax de la saison baleines », indique Globice qui réalise un premier bilan en s’appuyant sur les données obtenues depuis la première observation de baleine à bosse faite à Sainte-Rose le 6 mai dernier.

« Un premier constat est que les baleines à bosse sont bien présentes à La Réunion depuis cette date. Les observations sont quotidiennes autour de l’île, comme l’atteste l’application Balèn terla. Pour autant, la situation est contrastée selon les zones. Aux quatre coins de l’île alternent des périodes avec une densité remarquable d’individus et de vrais « trous d’air » où aucun souffle n’est parfois visible plusieurs jours de suite », précise Globice.

Le Groupe local d’observation et d’identification des cétacés rappelle que l’analyse des photo-identifications est en cours et ne livrera de bilan qu’en fin de saison. « Le sentiment qui prédomine est celui d’une plutôt bonne saison, mais encore loin du record absolu de l’année dernière. Les couples mère-baleineau sont relativement nombreux comparativement aux groupes compétitifs dont l’observation est plus rare. Conséquence : des comportements moins démonstratifs et des baleines assez fuyantes. Même si des interactions de grande proximité ont parfois cours à l’initiative d’individus plus curieux ».

Globice indique par ailleurs que la situation en termes de présence des baleines à bosse soit bien plus favorable à La Réunion que celle constatée à l’île Maurice, à Mayotte et même à Sainte-Marie (Madagascar), pour l’instant.

Il est demandé à continuer à transmettre les photos de nageoires caudales sur https://www.globice.org/kodal/.