Audrey Bélim réagit à la nomination de Marie Guévenoux comme ministre déléguée aux Outre-mer

Le communiqué :

Marie GUÉVENOUX a été nommée ministre déléguée aux Outre-mer. Je lui adresse mes félicitations républicaines.

Les dossiers importants pour les Outre-mer ne manquent pas : suivi des mesures du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM), réforme de l’octroi de mer, renforcement de la résilience de nos territoires comme l’ont montré le cyclone Belal et la tempête Candice, lutte contre la vie chère, défense de nos agriculteurs…

Sans préjuger des qualités de Madame GUÉVENOUX, il est regrettable qu’elle soit la 4ème ministre déléguée aux Outre-mer depuis mai 2022. Les Outre-mer ont des spécificités. Les politiques publiques sont complexes. Il est essentiel que la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer puisse rapidement prendre connaissance des dossiers et assurer la continuité des engagements de l’État. Philippe VIGIER s’était par exemple engagé à ce que les associations de consommateurs soient associées à la réforme de l’octroi de mer : le Gouvernement doit rester fidèle à ses engagements. Le « réflexe Outre-mer » doit devenir une priorité !

Au-delà du ministère délégué aux Outre-mer, le nouveau gouvernement ATTAL est marqué par la continuité. Seul changement notable, Amélie OUDEA-CASTERA perd le ministère de l’Éducation nationale pour se concentrer sur les Sports et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Choix de raison qui aurait dû être le choix initial : les professeurs et la communauté éducative auraient pu se passer de ces polémiques inutilement blessantes.