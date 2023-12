Attention, danger : Engins rapides et tortues ne font pas bon ménage

Les tortues marines ont une respiration pulmonaire et doivent remonter régulièrement en surface pour respirer. "Cela les rend particulièrement sensible aux collisions avec les engins rapides. Ces collisions sont la première cause de mortalité à La Réunion depuis 2018", indique Kélonia, rappelant l'importance de moduler sa vitesse.