Assassinat de Samuel Paty : Les six collégiens condamnés

Le procès des mineurs impliqués dans l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, en octobre 2020, s’est terminé ce vendredi soir. Ils écopent de peine de 14 mois de prison avec sursis à deux ans dont six mois ferme. Un autre procès pour les adultes est prévu à la fin de 2024.

Après plusieurs jours de procès à huis clos, car relevant du tribunal pour enfants, les six mineurs poursuivis dans l’affaire de l’assassinat de Samuel Paty ont tous été condamnés ce vendredi à Paris. Cinq étaient jugés pour “association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées”. Quatre d’entre eux, ont écopé de peine d’une peine de 14 à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Le cinquième, à qui la justice reproche d’avoir désigné le professeur à son bourreau, a été plus lourdement sanctionné, avec une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme, aménageable sous bracelet électronique.

La jeune fille à l’origine des accusations contre Samuel Paty était jugée pour dénonciation calomnieuse. Âgée de 13 ans au moment des faits, elle avait affirmé que l’enseignant avait demandé aux élèves musulmans de se signaler, pour ensuite les faire sortir afin de projeter des caricatures du Prophète de l’Islam. L’enquête avait ensuite prouvé qu’elle n’avait même pas assistée au cours en question. Elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis.

Un autre procès pour huit adultes impliqués dans cette affaire est prévu pour la fin 2024.