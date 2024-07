ARS : Le site internet eaudurobinet.re modernisé « pour une meilleure information sur la qualité de l’eau du robinet »

Le communiqué :

L’ARS est chargée du contrôle sanitaire de l’eau sur l’île. La qualité de l’eau du robinet et la distribution en permanence d’une eau saine et limpide est un enjeu de santé publique. Les réunionnais doivent pouvoir disposer d’une information transparente, compréhensible et actualisée.

Le site internet eaudurobinet.re, développé par l’ARS vient d’être modernisé et permet de retrouver des éléments sur les différentes étapes de la production et la distribution de l’eau, avant que celle-ci n’arrive au robinet du consommateur. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles dont la possibilité pour les habitants de disposer des dernières informations concernant la qualité de l’eau à leur robinet. L’ARS La Réunion est la 1ère Agence Régionale de Santé à permettre au grand public d’accéder à ces résultats.

Afin de présenter cette nouvelle version du site internet et d’exposer les différentes étapes du contrôle sanitaire de l’eau assuré par l’ARS et réalisé par le laboratoire Microlab, un point presse s’est tenu ce 18 juillet 2024 à Saint-Pierre en présence de :

· Gérard COTELLON, Directeur général de l’ARS La Réunion

· Jérôme BENOÎT, Ingénieur coordonnateur de la cellule Eaux d’adduction publique à l’ARS La Réunion

· Julien FABREGUE, Gérant de Microlab

· Jéremy VIVANCOS, Co-gérant et Directeur scientifique de Microlab