Après une nuit fraîche, les températures remontent sous un ciel dégagé

5 à 6 degrés dans les hauts de l'île. La nuit a été fraiche. Un beau ciel bleu illumine une bonne partie du département au cours de la journée, à l'exception des pentes Nord et Est.

Le bulletin de Météo France :

Après une nuit à nouveau fraîche (16 à 20 degrés relevés vers 4 heures en bord de mer, 5 à 6 degrés à Cilaos ou à la Plaine des Cafres et seulement 1 à 2 degrés du Volcan), la journée débute généralement sous un ciel bien dégagé avec un soleil généreux qui fait progressivement oublier la fraîcheur nocturne. Seul le rivage Est de Saint-André à Sainte-Rose voit l’hégémonie solaire contestée avec quelques fugaces averses venant s’échouer sur le littoral en cours de matinée. A la mi-journée, les nuages se développent préférentiellement le long des pentes Nord et Est du département où ils finissent par donner quelques averses au fil de l’après-midi. Quelques nuages accrochent également les pentes Ouest de l’île mais épargnent le Sud de l’île, les sommets ainsi que les cirques de Mafate et Cilaos.

Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 19 à 22°C dans les cirques et 15 à 16°C au Maïdo ou au volcan

Les brises dominent globalement en journée avec tout au plus un léger vent de Nord-Est présent du côté du Port ou de Saint-Philippe

La mer est agitée au Sud et à l’Ouest voire localement forte vers la pointe de la Table au déferlement d’une houle australe proche de 2 mètres.