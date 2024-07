Anthony « Big » Morel : « Jon Jones, si tu vois cette vidéo, je veux ta place »

Le 28 juillet 2023, Anthony Morel a fait une entrée fracassante dans le monde du MMA professionnel en mettant KO son adversaire par un coup de coude retourné qui a fait le tour du monde. Moins d’un an après, la success story du Saint-Joséphois a pris une autre dimension puisque après cinq combats, il est devenu le champion poids lourds de l’Extreme Fighting Championship (EFC) après une nouvelle victoire au premier round.

C’est donc avec sa ceinture de champion du monde qu’Anthony Morel faisait son entrée à la mairie de Saint-Pierre où l’attendaient tous ses proches et Michel Fontaine. Le maire avait organisé une réception afin de lui remettre la médaille d’honneur de la ville. Un grand moment d’émotion où le combattant n’a pas pu retenir ses larmes.

Ému, il se remémore sa visite dans les bureaux de Jean-Pierre Velleyen, président de l’OMS de Saint-Pierre, il y a un an avant son premier combat. « Ma venu voir a i parce que m’avait besoin un tite monnaie pour aller en France et un an après, moin lé champion du monde, merci ! Merci à tous ceux qui ont cru en moi. » Le directeur de l’OMS de Saint-Pierre se souvient d’un garçon poli et respectueux qui est entré dans son bureau et qui n’a pas oublié de venir dire merci après son combat.

Politesse et respect, des valeurs que Michel Fontaine compte bien mettre en avant à travers le champion. « Ce n’est pas tous les jours que l’on a quelqu’un qui s’entraîne à Saint-Pierre et dans le sud à Petite-Île et qui porte haut les couleurs du sport et du MMA. C’est un exemple pour la jeunesse, surtout en ce moment avec toutes les dérives que l’on connaît. Je préfère voir les jeunes faire du sport que faire d’autres choses qui posent problème à eux-mêmes et à la société. » Dans cette optique, le maire de Saint-Pierre a annoncé que la ville allait financer une cage de MMA pour le club de Big Morel à Grand-Bois.

Une vision sociale du sport que le champion n’a pas attendue pour mettre en œuvre à travers son association Big Morel. Il intervient dans les quartiers prioritaires et la prison de Saint-Pierre, une action dans laquelle il compte s’investir davantage.

« Au fond de moi, je suis fier d’être Réunionnais«

Passé les émotions, Anthony Morel revient sur son année incroyable. « Ça fait un an que l’on m’a tendu la main et un an plus tard, je suis champion du monde. C’est un accomplissement. Je pense que c’est rarement vu au bout d’un an d’être champion du monde MMA. C’est le fruit de beaucoup de travail. J’ai fait cinq combats, j’ai gagné quatre par KO. J’ai fait des choses spectaculaires et maintenant les images font des millions de vues. Je pense que c’est pour ça qu’on m’a donné cette opportunité d’être champion du monde. »

Bien évidemment, il n’oublie pas ses origines qu’il amène avec lui à chaque combat. Le groupe Marmay la Kour, sur lequel il entre lors de ses combats, était présent pour jouer son morceau « park la bou ». « Au fond de moi, je suis fier d’être Réunionnais. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui ont décroché cette ceinture, même des Français. Il y en a 3, dont une Française qui est à l’UFC. Donc ce sont des opportunités qui vont s’ouvrir. J’attends que ça ! »

Et concernant la suite de sa carrière, Anthony Morel a une idée bien précise. Là où certains combattants français comme Cédric Doumbé ou Salahdine Parnasse ont fait le choix de signer dans des organisations moins prestigieuses que l’UFC, mais où les salaires sont plus intéressants, le Réunionnais est on ne peut plus clair : « Mon idole c’est Jon Jones (le plus grand combattant de l’histoire du MMA, NDLR) ! Il est champion du monde poids lourds de l’UFC. Donc, Jon Jones, si tu vois cette vidéo : je veux ta place ! »