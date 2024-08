Afrique du Sud : La FFR ouvre une enquête interne après la disparition de Medhi Narjissi

Que s’est-il exactement passé ce jeudi sur la plage de Diaz Beach ? Les joueurs du XV de France U18 avaient-ils le droit de se baigner dans cette zone réputée dangereuse ? Voilà les questions que va tenter d’éclaircir l’enquête interne annoncée par la Fédération de rugby française après la disparition de Medhi Narjissi. « D’après les premiers éléments d’informations recueillis, l’équipe participait à une séance de récupération dans un bain froid, en bord de mer, à Diaz Beach, en présence des membres du staff, à un endroit où les joueurs avaient pied. Au moment où le groupe sortait de l’eau, Medhi a été emporté par une vague puis de forts courants, vers le large. Dès l’alerte donnée de la disparition, les autorités locales ont mobilisé d’importants moyens pour retrouver le jeune joueur. Les recherches de l’Institut national de sauvetage en mer ont repris ce matin », précise la Fédération dans un communiqué. « Dans l’attente, en lien avec le consulat et le Stade Toulousain, la FFR a organisé la venue en Afrique du Sud de la famille de Medhi. Celle-ci sera accompagnée d’un membre de la direction technique nationale qui assumera également notre enquête interne. Une cellule psychologique a été activée pour être à l’écoute des jeunes joueurs et de leurs encadrants. », ajoute la FFR.

Dans ce contexte, les Bleuets vont revenir dans l’Hexagone rapidement afin de pouvoir être pris en charge et soutenus. « La FFR annule la participation de l’équipe à l’International Series et organise son rapatriement dès demain en France, où se poursuivra la prise en charge des joueurs et du staff. », conclu le communiqué.