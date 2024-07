Affaire des documents classifiés : Une juge annule la procédure contre Donald Trump

L’annulation de la procédure repose sur la contestation de la nomination du procureur spécial Jack Smith. Les avocats de Trump avaient soulevé des préoccupations concernant le financement partiel du cabinet de Smith par le département de la Justice, arguant que sa nomination en tant que procureur spécial violait la législation en vigueur. Lors de l’audience le mois dernier, l’équipe de Jack Smith avait fermement réfuté ces allégations.

Cette décision, prise par la juge Aileen Cannon, annule la procédure instruite en Floride. Donald Trump, candidat républicain à l’élection présidentielle de novembre, était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour la gestion de documents classifiés dans sa résidence privée de Mar-a-Lago. Il est accusé d’avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés secret-défense, et d’avoir refusé de les restituer, en violation des lois fédérales.

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. De plus, la loi sur l’espionnage interdit à quiconque de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

La décision de la juge Cannon a suscité des réactions contrastées. Les partisans de Trump ont salué cette annulation comme une preuve de l’acharnement judiciaire contre l’ex-président. De leur côté, les critiques estiment que cette décision pourrait créer un précédent dangereux concernant la gestion des documents classifiés par les futurs dirigeants.