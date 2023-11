AFD et Adie partenaires depuis 20 ans : Signature d’un nouvel accord en faveur des territoires ultramarins

Le communiqué :

L’Agence française de développement (AFD) et l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie) se réjouissent de poursuivre leur partenariat en concluant un nouvel accord de collaboration à l’occasion de la semaine européenne de la microfinance.

Depuis 20 ans, l’AFD et l’Adie s’engagent ensemble en faveur de l’entrepreneuriat comme vecteur d’insertion professionnelle pour les habitants les plus défavorisés des géographies ultramarines, grâce à la mobilisation du microcrédit et de l’accompagnement. Spécialisée dans le financement et l’accompagnement des créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, l’Adie est l’une des seules institutions de microfinance d’envergure présente sur la majeure partie des territoires ultramarins.

Leur nouvel accord de collaboration prévoit la poursuite du refinancement par l’AFD du programme de microcrédits professionnels de l’Adie en Outre-mer, ainsi que le soutien au maillage territorial et au développement de l’expertise de l’Adie à l’international.

Partenaire stratégique pour l’AFD dans les Outre-mer français, l’Adie y est aujourd’hui présente à travers 40 implantations. Depuis la constitution de son partenariat avec l’Adie, l’AFD, qui agit depuis plus de 80 ans pour le financement de projets à fort impact social et environnemental, a accordé plusieurs lignes de crédit à l’Association pour un total de 89 millions d’euros à fin 2023.