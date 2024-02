Activité cyclonique : Deux systèmes dépressionnaires pourraient se former en même temps

Le bulletin quotidien du Centre météorologique régional spécialisé revient ce jeudi sur les zones sous surveillance sur une latitude au Nord des Mascareignes. Le renforcement de l’activité dans le secteur est prévu dans les prochains jours.

Deux circulations dépressionnaires pourraient se former dès ce week-end et donner naissance à un système dépressionnaire dans le courant de la semaine prochaine. L’un plutôt au Nord-est de Madagascar et l’autre loin au Nord-Ouest des Mascareignes.

Ces derniers jours, les prévisionnistes se demandaient encore laquelle des circulations allaient se renforcer. Mais l’hypothèse de formations simultanées de deux systèmes dépressionnaires distincts est maintenant envisagée.

Il est cependant encore trop tôt pour connaître les intensités probables de ce ou ces potentiels phénomènes et les trajectoires qu’ils pourraient observer.