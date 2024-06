Accident sur la route du littoral, des bouchons à prévoir

Edson Racine, 28 ans, est rejugé devant la cour d’assises depuis hier pour avoir tenté d’assassiner un de ses anciens rivaux et assassiné le père de ce dernier, touché par le tir et décédé quelque temps plus tard de ses blessures. Ce mardi, Rudolphe P. ainsi que les deux amis du défunt touchés par la balle ont témoigné à la barre avant que l’accusé ne livre sa version et s’enferre dans ses contradictions et ses mensonges.