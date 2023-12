À Noël, ne soyez pas le Père Makote !

Les Réunionnais auront la tête à la fête durant ce week-end prolongé qui culmine lundi avec le jour de Noël. Trois journées festives sont au programme en famille ou entre amis, dans les quartiers résidentiels, sur la plage ou dans les aires de pique-nique. Mais dans tous les cas, la responsabilité de tous est engagée pour éviter de polluer les rues comme les paysages de l’île.

Parmi les plus gros risques de pollution, on retrouve les feux d’artifice. Le ciel réunionnais s’illumine pendant de longues minutes dans un concours lumineux entre voisins. Mais une fois le calme revenu, ces objets de divertissement laissent beaucoup de traces. Le préfet de La Réunion a notamment lancé un appel « au bon sens collectif » et à « agir contre la pollution en ramassant tous les déchets causés par l’usage des artifices. » Les autorités rappellent par ailleurs que les lâchers de ballons et de lanternes sont toujours interdits car dangereux pour les animaux, la végétation et même pour les avions.

« L’idée est surtout de sensibiliser les citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans la nature, d’éviter les feux d’artifices en bord d’océans et surtout de ramasser les déchets des artifices et pétards pour éviter qu’ils ne terminent dans la mer et polluent la faune et la flore de notre belle île suite aux pluies tropicales de cette saison cyclonique« , alerte Benoît de Project Rescue Ocean Réunion.

L’association rappelle que des événements de dépollution sont organisés tout au long de l’année et sont annoncés sur ses pages Facebook et Instagram.