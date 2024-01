A l’approche de Belal, le vent se renforce

Bulletin de Météo France Réunion :

L’élément marquant de la journée, c’est le vent d’Est à Sud-Est qui se renforce à l’approche de la tempête tropicale modérée Belal. Les rafales sur les littoraux Nord et Sud atteignent 60 km/h, 70 km/h cet après-midi et 80 à 90 km/h la nuit prochaine. Les rafales sont plus élevées sur les crêtes et les sommets de l’île avec 80 km/h en journée et jusqu’à 100 km/h la nuit.

Côté ciel, après une nuit humide sur la façade Est et sud de l’île, les averses sont momentanément relayées par de belles éclaircies. Poussés par le vent, les nuages se généralisent progressivement sur l’île en générant à nouveau des précipitations en tous secteurs au fil des heures.

Les températures avoisinent 28 à 30°C sur les littoraux.

La mer est agitée au vent. Une houle de Nord-Est généré par la tempête tropicale Belal atteint 1 mètre en fin de journée puis 2 mètres la nuit suivante.