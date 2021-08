A la Une . Vidéo - Plan 1 million d’arbres : Les premières graines plantées à la Petite-Ile

Cyrille Melchior s’est rendu ce jeudi sur les terres de son vice-président Serge Hoareau. Le président du Département et le maire de Petite-Ile ont scellé un partenariat pour la conservation et la promotion du patrimoine naturel de La Réunion. Des graines de Grands Nattes ont été semées. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 21:06

Il était auparavant utilisé pour la qualité de son bois compact, rouge, au grain fin car il permettait de réaliser des charpentes ou encore du parquet de bonne facture. Le Grand Natte fera prochainement son retour à Petite-Ile, là où il y a des années il se plaisait particulièrement, ses graines semées par les tortues et les oiseaux.



Aujourd’hui, il a besoin de la main de l’homme pour s’implanter. Dans le cadre du Plan "1 million d’arbres pour La Réunion" développé par le Conseil départemental, Cyrille Melchior et Serge Hoareau entendent "sauvegarder et mettre en valeur notre biodiversité".



"Planter un arbre, c’est un acte de transmission de nos valeurs ", exprime le président du Département, assurant également que "le Réunionnais est particulièrement attaché à sa terre".



La convention-cadre qui lie désormais les deux collectivités prévoit sur les 5 prochaines années de poursuivre les plantations réalisées dans les écoles et associations de la commune, la création de pépinière, la réalisation d’un barreau écologique au niveau du centre-ville, la valorisation de la forêt de la Mare ou encore de meilleurs échanges entre les différents partenaires, qu’ils soient techniques ou scientifiques en matière d’ingénierie verte.



La commune, déjà engagée dans la charte DAUPI (Démarche d’aménagement Urbain et Plantes Indigènes) et dans ce cadre installé 750 plants d’endémiques et d’indigènes dans les écoles ou les aires de pique-nique, a voulu "tout naturellement s’inscrire" dans cette nouvelle démarche de valorisation de la biodiversité.



Le déplacement de Cyrille Melchior à Petite-Ile a également été l’occasion de faire un point sur les actions engagées sur le territoire communal avec le soutien financier de la collectivité départementale. Deux chambres funéraires dont la livraison est prévue pour fin 2021 à début d’année prochaine, la réhabilitation de l’école les Bougainvilliers, la réalisation d’un nouveau cimetière pour 5,3 millions d’euros sur 24.750 m2 à proximité du centre-ville… des opérations sous maîtrise d’ouvrage communale avec la participation financière du Palais de la Source notamment actées dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST), le dispositif départemental d’aide aux communes.





