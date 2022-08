A la Une .. SFR Réunion lance la 5G dans 6 communes

L’opérateur téléphonique annonce l’activation de son réseau 5G ce mardi 2 août. Pour le moment, seules 6 communes sont concernées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 14:39

Attendue par les uns, crainte par les autres, la 5G s’installe petit à petit à La Réunion. Après que l’opérateur historique ait annoncé le déploiement progressif de son réseau début juin, c’est à présent au tour de SFR Réunion.



Comme pour ses concurrents, SFR Réunion ne va pas pouvoir couvrir l’ensemble du territoire dès son lancement. Seules six communes pourront profiter de cette évolution : Saint-Denis, Sainte-Marie, le Port, Saint-Paul, L’Étang-Salé et Saint-Pierre.



Pour Yves Gauvin, Directeur général adjoint de SFR Réunion, "en proposant la 5G dès ce mardi dans 6 villes de La Réunion, SFR montre sa volonté de déployer cette nouvelle technologie pour tous les Réunionnais, elle va permettre d’accéder à des débits élevés, à des services innovants et des offres généreuses pour tous les clients SFR".

La 5G accélère également le débit des craintes



La technologie de la 5G suscite de nombreuses craintes auprès de ses détracteurs. Les opposants évoquent des risques pour l’environnement et la santé. Du côté de l’OMS, on affirme que "malgré de nombreuses recherches, rien n’indique pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine".



Un avis partagé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) après une expertise sur la question. L’organisme estime que "dans la continuité de ses travaux d’expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données scientifiques disponibles à ce jour, l’Anses estime peu probable que le déploiement de la 5G dans la bande de fréquences 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la santé".



Néanmoins, l’Anses souligne "la nécessité de poursuivre les recherches et de suivre en particulier l’évolution de l’exposition des populations à mesure de l’évolution du parc d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux."



