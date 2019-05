REUNION: averses sur le quart sud-est ces prochaines heures. MAURICE: système frontal atténué arrive dans la nuit

https://www.meteo974.re/

Petit point vidéo à propos de la progression du système frontal atténué qui est à présent proche des côtes sud-est de la REUNION:

Superbe carte parfaitement illustrée de nos amis du Coin Meteo: https://www.facebook.com/lecoinmeteo974/ . Excellent boulot comme d'habitude de leur part.2019 MAI 08 15h45 Mascareignesps: dans la vidéo je montre une image satellite en précisant l'heure : 11heures mais il s'agit de 11heures temps universel et donc 15heures dans les Mascareignes.1: d'ici le début de soirée les nuages du système frontal atténué vont aborder le quart sud-est de. Les régions d'une large moitié nord-ouest devraient rester à l'abri du relief.2: le système frontal atténué progressera aussi vers le sud dequ'il devrait atteindre en seconde partie de nuit.3: notons que des nuages situés à l'est demontrés dans la vidéo de ce matin ont été repoussés vers l'île ce matin par les alizées et ont donné quelques bonnes averses dans la région de Grand Bassin.4: à l'avant du système frontal et avant le rafraîchissement relatif les maximales sont encore élevées sur l'ouest de. j'ai noté 31.2° au Port et 30.7° à la Pointe de 3 Bassins dans les stations de Météo France sans que je puisse être certain que les maximales absolues ne soient pas un peu plus élevées encore.Sur ce je vous dis à plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.