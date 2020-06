A la Une .. Paulet Payet quitte la liste de Monique Bénard pour rejoindre André Thien Ah Koon

L'ex-édile du Tampon, sur la liste de la candidate Monique Bénard au premier tour des municipales, apporte son soutien au maire sortant. Les deux hommes ont présenté ce lundi de "belles retrouvailles" à 20 jours du second tour. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 14:01 | Lu 728 fois

Pour André Thien Ah Koon et Paulet Payet, la crise sanitaire inédite que traverse le pays oblige à des changements. En effet, ce dernier a finalement décidé de quitter la liste de Monique Bénard pour soutenir celle de son ancien adversaire. La fusion entre Nathalie Bassire et Monique Bénard a provoqué son ralliement.



"Je ne veux pas en faire une affaire personnelle. Je n'en veux à personne", a assuré Paulet Payet. " J'aurais pu rester chez moi mais mon implication pour Le Tampon nécessite de faire un choix". Un choix vers "l'expérience" a-t-il ajouté. "Vu les enjeux, je ne peux pas rester spectateur". "Il n'y a pas de place pour un apprentissage du pouvoir. Il faut pour les six prochaines années des hommes d'expérience, des équipes opérationnelles" .



Paulet Payet a donc fait valoir ses années d'engagements que se soit associatif ou en politique notamment aux côtés d'André Thien Ah Koon de 1995 à 2010 avant de devenir lui-même maire du Tampon. L'ex-édile ne figure pas cette fois-ci sur la liste du maire sortant mais pourrait avoir une fonction dans le projet de conseil communal économique et social. Pour André Thien Ah Koon, "Paulet Payet est un exemple de probité, un granit difficile à déplacer". Le candidat à sa réélection pour un 6e mandat veut "fédérer les forces, les compétences et rassembler les personnes de bonne volonté".



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité