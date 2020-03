Municipales : Didier Robert présente son programme

C’est dans une salle Candin bondée que Didier Robert a tenu un meeting de campagne hier soir. Le candidat a dévoilé son programme économique et social pour le chef-lieu. Un meeting lors duquel celui qui se présente comme le "libérateur de Saint-Denis" a promis "d’apaiser la misère", taclant au passage le bilan de Gilbert Annette.



Didier Robert souhaite inciter les entreprises à revenir dans la capitale afin de créer de l’emploi. Le résident de la Montagne promet également des services techniques de qualité et la création d’une police de proximité.



Mais son programme se veut avant tout social, avec comme symbole un plan anti-pauvreté. La lutte contre l’habitat indigne se place comme priorité. L’ancien maire du Tampon veut obliger les bailleurs sociaux à réparer les logements insalubres avec l’aide des artisans. Ces logements seront ensuite proposés à la vente aux familles.



Didier Robert propose également aux familles les plus démunies deux bons de 100 euros pour financer l’achat d’effets scolaires et des licences en club. Il affirme ne pas remettre en cause la gratuité des bus et de la cantine. Le candidat promet également de résorber les problèmes de circulation dans la ville avec le tram et la question des ronds-points du boulevard sud.



Le candidat de droite veut également redonner un nouveau souffle au milieu associatif, notamment avec l’accent mis sur les associations d’éducation populaire. Un programme qui a une semaine pour séduire les Dionysiens.