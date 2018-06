Madagascar : Enlèvement de Moustafa Hiridjee, l'une des familles karana les plus riches

La famille Hiridjee est l'une des plus riches et les plus puissantes de Madagascar. Les Réunionnais connaissent Hassanein, le fils du fondateur, qui a repris les rênes du groupe familial et qui a racheté Only à la Réunion avant de s'associer avec Free.



Le groupe Hiridjee est présent dans de nombreux secteurs de l'économie malgache : l’immobilier (First Immo), la distribution pétrolière (Jovenna), la production d’électricité (Électricité de Madagascar), la banque (BNI, rachetée en 2014) et les télécoms bien sûr.



Les activités dans la distribution (Ocean Trade, Continental Auto) et dans l’agroalimentaire (HavaMad) ont été réunies au sein d’un nouveau groupe indépendant, Viseo, dirigé par Moustafa Hiridjee, cousin de Hassanein.



C'est ce dernier qui a été enlevé hier soir dans sa voiture vers 18h, dans la commune de Alarobia, au moment où il s'apprêtait à quitter son bureau.



En quelques jours, ce sont pas moins de quatre enlèvements de membres de la communauté karana qui se sont produits à Madagascar.



Le jeudi 24 mai, c'est Navage Veldjee qui est enlevé à Ampasapito. Il a heureusement été relâché le 8 juin, après 15 jours de détention, probablement à la suite du versement d'une rançon.



Le dimanche 3 juin, c'est Rishi Chandarana qui se fait kidnapper devant sa femme et son fils à la sortie du golf d'Andakana en plein après-midi.



Le vendredi 8 juin, c'est au tour de Nizar Pirbay d'être la victime des bandits vers 18h à Tamatave.



Enfin, hier soir, donc, c'est Moustafa Hiridjee qui est à son tour enlevé.



L'insécurité ne cesse d'augmenter à Madagascar et la communauté karana vit dans la peur permanente.