A la Une . La ministre Isabelle Lonvis-Rome en déplacement à La Réunion

La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, sera en déplacement à La Réunion ce vendredi 31 mars et samedi 1er avril. Par LG - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 10:54

Dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement contre les violences conjugales, en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, et contre les discriminations, Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, se rend à La Réunion ce vendredi et samedi.



Lors de ce déplacement, la ministre annoncera le déploiement du Pack Nouveau Départ dans notre territoire, deuxième territoire pilote après le Val d’Oise.