La guerre de tranchées continue à Manapany où un mur a été érigé

Une nouvelle étape a été franchie dans la fermeture des Jardins de Manapany à St-Joseph. Un mur a été érigé sur les marches qui donnent accès au site côté plage. Contactée, la mairie n'a pas répondu à nos sollicitations à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour le Collectif des usagers des jardins de Manapany, soutenu par le QG des Zazalé, la mobilisation se poursuit ce dimanche. "Monsieur Patrick Lebreton a clairement abusé de son autorité et a cherché à punir les usagers", dénoncent ce groupe de ciotyens sur les réseaux sociaux.Une pétition a été mise en ligne pour demander à ce qu’une réunion de quartier publique soit organisée à Manapany sur l’avenir du site. L’association Agir DDPME (Défense du Domaine Public Maritime et de l’Environnement ), interpellée, se questionne sur la légalité du mur construit. "C’est regrettable d’avoir fermé ce site au public. Un mur construit rapidement et vraisemblablement illégalement à notre avis sur les pas géométriques ? Il est peut être encore possible avec d’autres associations de faire entendre raison au Maire ?" Les rassemblements se tiennent depuis le 2 août dernier depuis que des usagers ont découvert la clôture installée autour du site . "Ce site clôturé fait partie du domaine communal privé et non du domaine public", avait réagi par la suite la mairie de St-Joseph expliquant également la fermeture pour des raisons sanitaires depuis le confinement. Le dimanche suivant, des interpellations ont été menées. 4 personnes devront s’expliquer devant la justice le 27 octobre prochain.