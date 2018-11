Gilets jaunes : Plusieurs mairies et services fermés à La Réunion

La ville du Port informe de la fermeture de la mairie, de l’annexe de la Rivière des Galets, du CCAS, des sites sportifs et de la bibliothèque de la Rivière des Galets.



À Saint-Denis, Tous les services de la Ville seront fermés cet après-midi. Ils ont, comme hier dans un mode dégradé, assuré l'accueil pour les administrés qui avaient, malgré une situation compliquée, des obligations à gérer. Les structures sportives restent également fermées. Nous vous tiendrons informés dès que possible sur la réouverture des services demain, en fonction de l'évolution de la situation. Concernant les établissements scolaires, la Ville de Saint-Denis est en attente de la décision du Rectorat sur une éventuelle réouverture demain. Nous informons les agents qui travaillent dans les établissements y compris ceux de la restauration scolaire, qu'ils doivent en cas de réouverture se rendre sur leurs lieux de travail.



À Saint-Leu, fermeture immédiate de la Mairie, des annexes et de tous les équipements municipaux. En raison de l'intrusion d'un groupe de personnes dans la mairie annexe de Piton Saint-Leu ce midi, le Maire de Saint-Leu a pris la décision de fermer de manière immédiate et jusqu'à nouvel ordre la Mairie de Saint-Leu, l'ensemble des annexes ainsi que tous les équipements municipaux. Tous les agents sont donc priés de quitter les locaux dès à présent.



Vu les difficultés de circulation, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, reconduit ce mercredi 21 novembre la fermeture de l’ensemble des services municipaux, des équipements sportifs et culturels. Les agents doivent rester chez eux. Ils reprendront leur activité en fonction de l’évolution de la situation. L’astreinte reste maintenue pour les services d’urgence.