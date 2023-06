Emploi, écologie, innovations : Pour relever les grands défis, l’Europe doit miser sur les Outre-mer comme territoires de solutions

Le communiqué :



Le Parlement européen confirme son engagement fort pour le développement et pour le respect des spécificités des régions d’Outre-mer, dans la continuité du rapport porté par le Député réunionnais Stéphane BIJOUX.



À Strasbourg, les Députés européens ont adopté à une large majorité, avec 589 voix pour, la réponse du Parlement européen à la nouvelle feuille de route de la Commission européenne sur les Régions Ultrapériphériques (RUP).



Rapporteur pour son groupe politique Renew Europe, Stéphane BIJOUX est intervenu dans l’hémicycle : « Nos éleveurs, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises, nos jeunes savent que l’Europe est un partenaire fondamental du développement des régions d’Outremer. Mais chacun sait que l’efficacité de l’action publique européenne passe par le respect de nos spécificités. »



L’occasion de réaffirmer l’exigence d’un « Réflexe RUP » : l’adaptation systématique des politiques européennes aux spécificités ultramarines, défendue par le Député réunionnais dans son rapport sur une nouvelle Stratégie européenne pour les Outre-mer, largement soutenu depuis septembre 2021.



Ce message politique pour le respect des spécificités est essentiel dans les combats menés pour la défense du monde agricole, des pêcheurs et du monde économique ultramarins. Stéphane BIJOUX insiste: « Nous avons besoin de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos planteurs et de nos pêcheurs pour atteindre la sécurité alimentaire : il est autant impératif d’augmenter le budget du programme POSEI que de continuer à nous mobiliser pour trouver une solution pour débloquer le renouvellement des flottes de pêche des RUP ».



Le Député ultramarin souligne aussi plusieurs propositions pour accélérer le développement en Outre-mer : la création d’un programme européen spécifique sur les transports ; des zones d’emplois prioritaires pour lutter contre le chômage ; ou encore de nouvelles clauses dans les accords commerciaux pour mieux protéger les entreprises et la production locale.



Pour Stéphane BIJOUX, l’Europe doit impérativement changer son regard et porter une nouvelle vision pour les Outre-mer : « Les Ultramarins ont de l’audace, des talents et beaucoup de projets. Sur les fronts de la transition écologique, de l’innovation ou de l’emploi, l’Europe doit miser sur les Outre-mer comme véritables territoires de solutions pour affronter les grands défis d’aujourd’hui et de demain. »