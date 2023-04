La grande Une Air France fait décoller ses tarifs pour les animaux de compagnie

Air France fait décoller ses tarifs pour vos animaux à quatre pattes et complique sérieusement l'action des bénévoles de la protection animale. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 18:17

Air France n’est décidément pas la compagnie "pet friendly" par excellence. Connue pour être l'une des dernières grandes compagnies mondiales à pratiquer l’exportation des singes de l’île Maurice vers les laboratoires d'expérimentation, la voilà qui augmente sa grille tarifaire pour vos animaux de compagnie.





Concrètement, la note va plus que doubler pour les passagers de la compagnie tricolore au départ de La Réunion et cela concerne autant les particuliers que les bénévoles de la protection animale.



De 75 euros jusqu’à maintenant, le tarif passe à 200 euros pour un animal en soute. Il passe de 55 à 125 euros pour les petits gabarits de chiens et chats pouvant voyager en cabine. Cette augmentation est commentée de façon amère par les habitués des sauvetages canins ou félins. Il faut dire que l’aéroport Roland Garros est le théâtre régulier de départs de cages, petites ou grandes, transportant des chiens ou des chats sortis d’une vie d’errance ou de maltraitance sous nos latitudes grâce à une chaîne de solidarité, autant ici qu’en métropole.



"Déjà, avec quatre compagnies, il était difficile pour chaque association de trouver des vols, en plus des chiens et chats qui voyagent avec leurs propriétaires de façon classique", fait remarquer Karine, présidente d’Alliance Zanimos qui parle au nom de la SPA, de l'APPAR, du COPA (Collectif Outre-mer de Protection Animale) et de biens d'autres associations.



Dans les faits, seules trois compagnies (Air Austral, French Bee et Air France) avaient les faveurs des bénévoles jusqu'à présent puisqu'elles proposent des tarifs plus ou moins similaires malgré quelques différences sur le nombre d’animaux acceptés par cage, selon leur taille. Quant à Corsair, la compagnie était de toute façon esquivée en raison du coût plus élevé du voyage en soute fixé à 100 euros.



"C’était déjà un casse-tête"



"Il y avait déjà peu de places jusqu’à maintenant et ça sera pire avec l’augmentation des tarifs d’Air France", prédit la présidente de l'Alliance.



Entre les propriétaires qui partent et reviennent avec leurs animaux et les associations qui oeuvrent pour trouver un ailleurs aux 80.000 chiens errants de La Réunion - un chiffre préfecture "sous-estimé" selon Karine - l’équation va très vite s'avérer encore plus intenable. "Corsair, quasiment d’office, ne les prennent pas donc il nous restait French Bee, Air Austral et Air France. Avec si peu de compagnies, c’était déjà un casse-tête. Pendant des mois, on cherche des places", fait savoir Karine.



Une autre habituée de ces sauvetages nous confirme que cette augmentation tarifaire représente "une catastrophe pour la protection animale et les particuliers". Et ce n'est peut-être qu'un début. Les bénévoles redoutent que le mouvement initié par Air France ne donne des idées à Air Austral et French Bee.



Air France veille aussi à son portefeuille



L’Alliance Zanimos a alerté deux députés de métropole qui planchent, pour le gouvernement, sur la question du bien-être animal. Il a été répondu au collectif que, si le gouvernement ne pouvait interférer sur la politique tarifaire d’une compagnie aérienne, le ministère des Transports pouvait être sensibilisé sous l’angle cette fois-ci de la fameuse continuité territoriale. "Les prix pratiqués par Air France sont ceux qu’ils appliquent pour les pays étrangers. La Réunion est un département d’outre-mer français...", est-elle obligée de rappeler à Air France. "Des milliards ont été injectés pour sauver Air France durant le Covid. C'était aussi de notre argent, celui des contribuables !", souligne Karine qui appelle les voyageurs sensibles sur cette question à se détourner de cette compagnie. Deux députés péi devraient être approchés sous peu.



Sollicitée mercredi, la direction d'Air France nous a répondu ce vendredi 7 avril : Air France est l’une des seules compagnies proposant le transport d’animaux à l'international, en cabine et en soute. Près de 90 000 chiens et chats voyagent ainsi sur nos lignes chaque année, dont une majorité sur les lignes domestiques.



Les animaux de moins de 8 kg (sac compris*), ainsi que les chiens d’assistance peuvent voyager en cabine, auprès de leur maître. Ceux dépassant ce poids voyagent en soute, dans des compartiments éclairés, ventilés et tempérés tout au long du vol.



Nous mesurons l’importance pour nos clients de pouvoir voyager avec leur animal de compagnie, c’est pour cela que nous avons à cœur de maintenir ce service. Si beaucoup de compagnies s’en détournent, c’est notamment en raison des coûts importants liés et à toutes les attentions déployées en amont et en aval du vol pour garantir la santé et la sécurité des animaux pris en charge. Afin de répondre aux attentes de nos clients, Air France dispose d’une équipe de vétérinaires garants du respect du bien-être animal et s’entoure de partenaires qui sont, comme elle, audités et certifiés pour la qualité de ce transport spécifique.



Ces coûts, notamment ceux liés au recours à des sociétés d’assistance en escale à destination, ont fortement augmenté ces dernières années. Nous avons donc procédé à un ajustement de nos tarifs pour certains voyages internationaux, en ligne avec les pratiques de nos concurrents.



*Pour info : Seuls les sacs de transport souples pour PETC sont acceptés sur AF Pour sa défense, Air France nous indique qu'à l'international, le voyage des animaux en soute est de l'ordre de 400 euros sur les vols longs-courriers et de 200 euros sur le moyen-courrier. A La Réunion, quand bien même il s'agit d'une ligne long-courrier, le nouveau tarif correspond encore à un niveau « moyen-courrier », tant en soute qu'en cabine entre La Réunion et Paris.





