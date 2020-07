La grande Une 9 ans de prison requis à l'encontre de Wilson Titus

Le troisième et dernier jour de procès pour trafic de drogue a débuté par les réquisition du ministère public. Après 2 ans d'instruction et 15 prévenus à la barre, les peines promettaient d'être conséquentes. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 19:10 | Lu 334 fois

La procureur de la république, en charge de l'audience, a requis 9 ans de prison avec maintien en détention à l'encontre de Titus Wilson ainsi que 20.000 euros d'amende. Malgré les aveux de celui qui a toujours été considéré comme une tête de réseau, le parquet ne l'a pas épargné au regard de son casier judiciaire qui comporte 13 mentions, dont 4 pour des faits en lien avec des stupéfiants.



Après 26 mois de détention provisoire - les autres prévenus comparaissaient libres sous contrôle judiciaire - Wilson Titus devra sans doute attendre encore un moment pour connaître la peine du tribunal. En effet, compte tenu du nombre important de prévenus, la décision pourrait être mise en délibéré à une date ultérieure.



