6.5000 participants à la Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité 2024

Communiqué

La Ville de Sainte-Suzanne accueillait ce dimanche 10 mars 2024 la 5ème édition de la Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité.

En dépit d’une pluie battante, 6500 personnes (contre 4000 l’an dernier) se sont déplacées au Bocage pour effectuer deux parcours de 2 ou 9 kilomètres le long du littoral nord.

La Ville de Sainte-Suzanne, La Cinor, Le Sidélec, la Région Réunion, le Département de La Réunion, et l’ensemble des partenaires saluent l’engouement citoyen autour de cet événement qui a pour but de sensibiliser les réunionnais à la protection de leur île et de la planète en général.

Pour rappel, l’île de La Réunion a battu des records de température depuis 50 ans.

Le changement climatique impacte de plus en plus les écosystèmes, l’accès à l’eau et à l’alimentation, la santé ainsi que l’économie et la culture. Avec l’aggravation du réchauffement climatique, les risques vont augmenter dans toutes les régions du monde, en particulier dans les plus vulnérables.

Maurice GIRONCEL, Mairie de Sainte-Suzanne, Président de La Cinor et du Sidélec : « La question de la transition énergétique dans nos territoires insulaires se pose avec une intensité

redoutable, parce que nous sommes en première ligne des effets du réchauffement climatique. Le climat c’est l’affaire de tous et comme ma l’habitude de dire si nou okup pa du climat, le climat va okup a nou. »

Danyel Waro , parrain de l’événement était aussi au départ de cette marche qui a réuni 6500 personnes.

Agir pour un avenir plus respectueux de notre environnement

L’événement était complété ce dimanche par le Village de la Biodiversité avec les partenaires de l’événement : découverte des actions menées sur le territoire, jeux de sensibilisation grandeur nature, animations autour des initiatives concrètes pour le climat, restauration sur place, des animations ludiques pour petits et grands autour de la thématique environnementale.

Ce dimanche, le public s’est vu proposer un marché aux producteurs faisant la part belle aux légumes et racines oubliés, tels que le songe, le bois de songe, la pomme en l’air, doublé de conseils d’agriculteurs passionnés.

Les conférences débats du samedi ont attiré des centaines de personnes, avec des intervenants de qualité, dans le but de croiser les regards pour comprendre les enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain. Le forum a été animé par le Parc National, Runéo, l’Office de l’Eau , la SEOR, l’Agence Régionale de la Biodiversité, la SPL Energies Réunion, la Région, la Sodiparc, le Sidélec, la Cinor.

RDV l’année prochaine avec encore plus de marcheurs et pérenniser cette action de sensibilisation pour la planète.

« Ici La Réunion, nou march pou sauv’ nout ter, nout planète. Ti pa, gran pa pou domin. »